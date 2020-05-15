МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Отечественная биотехнологическая компания Biocad не планирует экспортировать вакцину, разрабатываемую против вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию COVID-19, пока не обеспечит ею население России, заявил РИА Новости гендиректор Biocad Дмитрий Морозов.

"Мы не планируем экспорт (вакцины — ред.) пока население РФ не будет обеспечено", — сказал Морозов.

В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень из 70 перспективных вакцин-кандидатов против коронавируса девять российских разработок. В создании трех из них участвует Biocad — как разработчик или как индустриальный партнер.

Biocad на основе собственных наработок по онковацинам разрабатывает инкапсулированную в липосомы мРНК-вакцину против SARS-CoV-2. Совместно с ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины" компания также делает живую вакцину на основе аттенуированной (ослабленной) основы вируса гриппа, с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" — вакцину на основе везикулярного стоматита.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.