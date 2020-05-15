МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС, входит в группу МТС) рекомендовал годовому собранию акционеров 19 июня принять решение не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды за 2019 год на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении компании.

"Решение не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года обусловлено ухудшением макроэкономических и отраслевых факторов в результате ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сложностью прогнозирования их последствий, а также необходимостью продолжить реализацию инвестиционной программы, в том числе, в связи с существенным ростом нагрузки на сеть передачи данных", — поясняется в сообщении компании.

По итогам 2018 года МГТС выплатила дивиденды в размере 232 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, суммарно на 22,091 миллиарда рублей.

Кроме того, совет директоров рекомендовал утвердить аудитором АО "Делойт и Туш СНГ", а также утвердить новые редакции устава и ряда других внутренних документов.

МГТС — крупнейший оператор фиксированной связи в Москве. Основной акционер — МТС, которой принадлежит 94,7% уставного капитала (99,2% обыкновенных акций).