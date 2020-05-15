МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Китай в ответ на план США по блокировке поставок полупроводников от мировых производителей микросхем компании Huawei готов принять ряд контрмер, включая ограничений против таких американских компаний, как Apple, Qualcomm и Cisco, сообщает издание Global Times со ссылкой на источник, близкий к китайскому правительству.

Ранее министерство торговли США заявило, что вносит в экспортное правило поправки, "стратегически направленные против приобретения компанией Huawei полупроводников, которые являются прямым продуктом определенного программного обеспечения и технологий США".

"Китай примет решительные контрмеры для защиты своих законных прав, если США продолжат реализацию плана, запрещающего основным поставщикам микросхем, включая тайваньский TSMC, продавать чипы китайскому технологическому гиганту", — цитирует газета источник.

Меры включают добавление некоторых американских компаний в китайский "список ненадежных предприятий", приостановку закупок самолетов Boeing, ограничения или расследования в отношении таких американских компаний, как Qualcomm, Cisco и Apple, пишет газета.