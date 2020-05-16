МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. При покупке бюджетного смартфона не стоит соблазняться на неизвестные бренды – в противном случае есть риск, что новый аппарат не сможет подключаться к интернету и даже совершать звонки, а гарантийного ремонта не будет, рассказал агентству "Прайм" научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков.

"При приобретении мобильного устройства часто возникает вопрос цены — из-за постоянного обновления существующих линеек цены на последние модели неуклонно растут, в отличие от большинства зарплат", — констатировал он.

На что же ориентироваться в первую очередь, если новый смартфон купить необходимо, например, старый вышел из строя, а денег на крутую последнюю модель категорически не хватает?

Во-первых, необходимо сразу отметить, что желательно избегать покупки устройств неизвестных брендов — это связано с тем, что программное обеспечение, установленное на смартфон марки Noname, может работать абсолютно нештатно, а получить гарантийный ремонт от производителя в этом случае, вполне возможно, не удастся.

"Помните о том, что смартфон должен, по крайней мере, позволять осуществлять звонки, и хотя знакомое имя производителя этого не гарантирует на все сто процентов, шанс получить рабочее устройство в этом случае будет выше", — считает эксперт.

Во-вторых, желательно, чтобы у устройства была возможность использовать сети 3G или 4G для подключения к интернету, без чего в современном мире не обойтись. В настоящее время такая возможность есть практически у всех смартфонов, кроме совсем старых моделей.

Основные приложения для смартфонов, вроде календаря, планировщика, или офисных программ автоматически доступны для любого устройства, поэтому про них отдельно задумываться не надо. В том случае, если памяти на устройстве недостаточно для хранения пользовательских данных, можно позже отдельно докупить карту памяти необходимого размера.

С такими функциями устройства, как камера с высоким разрешением, просмотр HD-видео или возможность играть в современные мобильные игры, немного сложнее. Бюджетные устройства вряд ли дадут вам доступ к подобному функционалу, и в случае ограниченных средств им, возможно, придется пожертвовать.