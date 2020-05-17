МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Одна из основных причин низкого качества работы смартфона – недостаток памяти из-за слишком большого количества файлов и приложений, рассказал агентству "Прайм" директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба.

"Одной из основных причин низкого качества работы смартфона является недостаток памяти из-за слишком большого количества файлов и приложений. Соответственно, следует периодически проводить чистку телефона: удаляйте приложения, которыми не пользуетесь, а также дублирующие друг друга приложения, ненужные и старые файлы, неудачные фото и видео", — добавил он.

Cуществует достаточное количество специальных программ, помогающих освободить память телефона.

"Если смартфон старый, можно отключить в настройках эффекты анимации, которые могут замедлять работу устройства. Можно скачать простую визуальную оболочку, которая не будет занимать много места. Не стоит также забывать, что есть функция принудительной перезагрузки смартфона, которая зачастую помогает устранить мелкие неисправности", — отметил эксперт.

В некоторых случаях помогает сброс до заводских настроек, но не забудьте перед этим сделать резервную копию всех данных, добавил он.