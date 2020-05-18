МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Звонки с незнакомых номеров вовсе не нуждаются в немедленном ответе – гораздо правильнее будет сначала проверить, кому принадлежит этот номер на самом деле, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Если вам звонит незнакомый номер телефона или же вы уже пропустили вызов — не спешите снимать трубку или перезванивать по этому номеру. Вначале совершите простую и быструю процедуру "первичной" проверки номера — скопируйте его и вставьте в строку поиска. Если это мошенники или реклама, об этом сразу известит или сам поисковик, или несколько сайтов, которые появятся в поиске первыми", — сказал он.

Так стоит делать даже тогда, когда вы осознанно ждете звонок из какой-то конкретной компании или банка. Перезванивайте лишь, если номер совпадет с указанным на сайте. В противном случае, принимать такой звонок или перезванивать стоит только в том случае, если есть уверенность, что это может быть кто-то из знакомых.

Такие предосторожности связаны с резко выросшей активностью мошенников. Если 5-7 лет назад по большей части неотвеченные вызовы с незнакомых номеров в основном исходили от друзей или родственников, и лишь иногда – от продажников товаров или услуг, то сейчас ситуация совершенно иная.

Возможности для получения персональных данных стали несоизмеримо выше, нежели были несколько лет назад. Это продажи баз данных автосалонов\банков\страховых компаний, фишинговые сайты, совершаемые покупки в интернете, регистрации на разного рода вебинары, тренинги и т.п. При этом граждане крайне халатно относятся к своим персональным данным.

ПОЧЕМУ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ МОШЕННИКИ

Тренд на мошеннические действия через телефонную связь резко вырос в 2018-2019 годах. Одним из наиболее распространенных примеров был звонок якобы от службы безопасности какого-либо банка и выманивание данных карты для того, чтобы ее "опустошить".

Есть и несколько "кейсов", которые требуют отдельного упоминания. Первый касается "подделанных" номеров. Сегодня мошенники научились делать так, что при их звонке на экране вашего телефона появляется номер телефона вашего банка. Такой номер может содержать не только цифры, но и буквы. К примеру, совсем недавно именно таким образом активно обманывали клиентов Сбербанка по всей России — мошенники совершали звонки с номера 90О, если внимательнее посмотреть на номер, то станет очевидно, что вместо одного из нулей была использована буква "О". Это был один из наиболее "успешных" трюков, так как настоящий номер и поддельный отличить очень сложно.

Рекомендации банков здесь идентичны – при малейшем подозрении на мошенничество сбрасывайте звонок и перезванивайте в банк сами по номерам, указанным на вашей карте или на официальном сайте банка. Стоит также всегда помнить, что ни один менеджер не запросит у вас CVC-код от карты и СМС с кодом от банка.

Второй кейс касается иностранных номеров. Чаще всего используется номер, зарегистрированный в другой стране. Звонки с таких номеров могут оповещать о выигрышах в лотерею или других "неожиданных приятных сюрпризах" для абонента. Здесь заведомо понятно, что это банальный "развод".

Третий кейс касается звонков "от имени пострадавших", мошенники могут звонить и говорить, что случилось что-то плохое с другом или родственником. Здесь все проверяется очень просто – звонком самому "пострадавшему".

Также стоит обращать внимание на то, что иногда мошенники пользуются антиопределителем номера. То есть на экране человека, которому звонит преступник, будет высвечиваться "номер неизвестен". Если у гражданина нет знакомых с такой подключенной услугой, такие звонки лучше всего также игнорировать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Как с этим бороться? Во-первых, не распространять свои контактные данные. Если оформляется какая-либо бонусная карта, не всегда требуется указывать непосредственно номер телефона – можно обойтись электронной почтой.

Во-вторых, чтобы избежать звонков от уже идентифицированных мошенников, стоит воспользоваться "черным списком" либо поставить приложение для Android или iOS, которое сделает это за абонента, к примеру, Security Master. Приложение моментально проверяет номер и выдает по нему информацию, кому он может принадлежать – банку, коллекторскому агентству, финансовым организациям и т.д.

В-третьих, можно подключить функцию "Супер АОН", но она, как правило, платная, и тарификация по этой услуге будет зависеть от оператора и тарифа абонента.

Эксперт советует не терять бдительности, особенно в нынешнее время, когда люди и так находятся в стрессе из-за вынужденного карантина. Как правило, все нужные контакты у нас уже есть в телефонной книжке, ведь сейчас для смены оператора связи нет необходимости менять номер. Никто не обязан поднимать трубки на звонки незнакомцев – перепроверка номера сохранит время, нервы и, возможно, деньги, заключил он.