МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple заново открыла около 100 магазинов по всему миру, закрытых ранее из-за пандемии коронавируса, говорится на сайте компании.

"На сегодняшний день почти 100 наших магазинов по всему миру смогли снова открыть свои двери для наших покупателей", — сообщила глава розничной сети Apple Дейрдре О'Брайен (Deirdre O"Brien).

Так, на прошлой неделе были открыты все магазины компании в Германии. Все магазины Apple в Китае, которые были закрыты во время эпидемии, уже возобновили работу.

Компания отмечает, что в каждом магазине стремится ограничить число сотрудников и предоставить много свободного места, чтобы посетители могли держать дистанцию. Кроме того, по словам О"Брайен, все сотрудники обязаны носить защитные маски, а посетителям, не имеющим таковых, защитные средства будут предоставляться. При входе посетителям будут измеряться температура.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.