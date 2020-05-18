МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Социальная сеть "ВКонтакте" (VK) дополнилась функцией групповых звонков, на старте одновременно общаться в них могут до 8 человек, говорится в сообщении компании.

"Сейчас видеозвонки — единственный способ проводить встречи с коллегами, видеться с близкими и участвовать в онлайн-занятиях, сохраняя режим самоизоляции. Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовать занятия для целого класса или студенческой группы", — прокомментировал запуск руководитель команды мессенджера "ВКонтакте" Вячеслав Шебанов, чьи слова приводятся в сообщении.

Функция доступна в последней версии мобильного приложения VK. Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения.

Принимать звонки уже может любой пользователь, а возможность создавать их появится у всей аудитории соцсети в ближайшее время.

В режиме тет-а-тет пользователи "ВКонтакте" могут созваниваться по видео или без него с 2018 года. Функция доступна в мобильном приложении VK. По итогам первого квартала 2020 года ежемесячное количество звонков через соцсеть увеличилось на 24% по сравнению с тем же кварталом 2019 года — до 64 миллионов в месяц.