МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Наиболее эффективный контроль физической нагрузки фитнес-браслеты обеспечивают при интенсивной тренировке. Легкая нагрузка и подсчет сердечного ритма отслеживаются хуже, рассказал агентству "Прайм" директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислав Полубинский.

"Из функций контроля физической активности, протестированных Роскачеством, фитнес-браслеты лучше всего справлялись с подсчетом пройденных шагов. Меньше половины (4 из 10) исследованных браслетов показывает корректно пройденную дистанцию. Только одна модель показывает корректные результаты при подсчете сердечного ритма", — сообщил он.

Наименьшую погрешность девайсы дают при интенсивной тренировке, тогда как наибольшую – при легкой. Засчитывая колебания запястья за шаги во время уборки или пользования компьютером, фитнес-браслеты не дадут абсолютно точных показателей шагомера. При их использовании нужно понимать, что они засчитали лишние шаги, а значит, вы на самом деле не прошли рекомендованные тысячи шагов в день, сказал Полубинский.

По его словам, эксперты рассчитывали верность подсчета шагов по двум показателям: точность и воспроизводимость. Имея для сравнения эталонный шагомер, эксперты сначала проходили 10 минут, потом пробегали то же количество времени. Кроме этого, эксперты замеряли, подсчитывают ли фитнес-браслеты шаги при обычных повседневных делах: чтении журнала, загрузке посудомоечной машины. Дело в том, что колебания запястья при перелистывании страниц журнала или уборке часы могут засчитывать за шаги. Даже лучшие модели из нашего рейтинга допускают такую погрешность, признал он.

Лучше всего фитнес-браслеты справляются с подсчетом шагов при беге, чуть хуже – при обычной ходьбе. Наибольшая погрешность в подсчете возникла при повседневной активности.

Схожий набор тестов проводился и для определения точности подсчета сердечного ритма. Эксперты замеряли частоту биения сердца во время отдыха, низкоинтенсивной прогулки, высокоинтенсивного бега и езды на велотренажере. Показатели на фитнес-браслете затем сравнивались с показателями эталонного устройства.

"При приобретении фитнес-браслета нужно обращать внимание на обзоры и мнения экспертов. Кроме того, составьте список требований к устройству (батарея, необходимые для вас функции и т.д) и исходя из него выбирайте устройство, которое должно справится с поставленными задачами. На цену ориентироваться не стоит – она далеко не показатель качества", — советует он.