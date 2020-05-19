МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Главными приоритетами при выборе смартфона являются его современность и новизна – сегодня модель старше пяти лет редкость для жителя мегаполиса. Потребитель оценивает, прежде всего, скорость работы и зарядки, а также качество экрана и камеры, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им.Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.

"Думаю, что первичным является современность и новизна. Сейчас мало кого встретишь в современном мегаполисе с телефоном, купленным более 5 лет назад. Главными трендами является скорость работы и зарядки, качество экрана и камеры", — рассказал он.

Мир настолько ускоряется, что скорость работы и реакции экрана на действия – сейчас действительно самое главное. Скорость зависит, прежде всего, от того, насколько быстро и стабильно организовано получение сигнала от вышек операторов, а также от того, каково качество приема wi-fi и bluetooth в конкретной местности.

От этих показателей, в том числе, зависит качество и скорость вывода получаемой видеоинформации на экран, а также звучание аудио во встраиваемых динамиках и гарнитуре. Кроме того, важны качество экрана, его разрешение, реакция на прикосновения пальцем – "тач", яркость и цветопередача.

Покупателей уже давно интересует не само наличие в виде галочки той или иной опции, а современный стандарт возможности ею пользоваться. Если в телефоне нет стандарта получения данных на скорости LTE, он уже становится менее интересным.

Такие характеристики, как размер памяти, уже не актуальны. Актуальны требования к скорости процессора и графики. Современные датчики уже тоже стали стандартом и имеются в наличии у всех производителей, добавил Тимофеев.