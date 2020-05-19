МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Выручка "Ростелекома" по МСФО в первом квартале выросла на 10% — до 121,613 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Ростелеком" уточнил, что консолидированные финансовые данные за 2019 год были пересмотрены и в них были включены показатели Tele2 (приобретен в середине марта) таким образом, как если бы приобретение Tele2 было завершено 1 января 2019 года.

По итогам первого квартала 2020 года показатель OIBDA вырос на 12% — до 47,082 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA увеличилась до 38,7% с 38%. Чистая прибыль составила 7,712 миллиарда рублей, увеличившись 1%.

Чистая прибыль "Ростелекома" по РСБУ в первом квартале увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,094 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 4,4% и составила 76,255 миллиарда рублей.

Чистый долг "Ростелекома" на 30 марта 2020 года составил 392,8 миллиарда рублей, увеличившись на 18% с начала года, говорится в сообщении компании.

Общий долг группы компаний на 30 марта 2020 года увеличился на 19% по сравнению с началом года, составив 429,7 миллиарда рублей, в том числе в связи с привлечением финансирования на консолидацию 100% долей Tele2 Россия. 100% общего долга группы компаний на 30 марта 2020 года составляли рублевые обязательства.

Свободный денежный поток за первый квартал 2020 года улучшился более чем в два раза, до отрицательного значения 5,9 миллиарда рублей против отрицательного значения 15,5 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.

Чистый операционный денежный поток вырос на 14% — до 17 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение чистого операционного денежного потока в первом квартале 2020 года обусловлено в основном ростом операционной прибыли до вычета амортизации.

"Ростелеком" рассматривает возможность введения удаленной работы на постоянной основе после пандемии коронавируса для различных категорий сотрудников.

"Рассматривается возможность введения режима дистанционной работы на постоянной основе после окончания пандемии для различных категорий сотрудников. Данная инициатива обеспечит более привлекательные условия труда для персонала, а также позволит сэкономить на офисных помещениях и затратах на обслуживание", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что с 16 марта офисный персонал "Ростелекома" переведен на дистанционную работу из дома на базе заранее развернутой инфраструктуры удаленного подключения к корпоративным ИТ-системам. В настоящее время около 60 тысяч сотрудников компании работают удаленно.

Сотрудники, которые продолжают деятельность на объектах компании, обеспечивая бесперебойность работы оборудования и бизнес-процессов, имеют все необходимые средства индивидуальной защиты: маски, перчатки и средства дезинфекции. Осуществляется системный мониторинг состояния здоровья сотрудников и членов их семей, отмечается в сообщении.