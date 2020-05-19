МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Японская телекоммуникационная компания SoftBank рассматривает возможность продажи акций американской T-Mobile на 20 миллиардов долларов, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

"Это происходит после того, как технологическая группа взяла на себя обязательство привлечь 41 миллиард долларов для выкупа акций и погашения большого объема долга", — считают источники издания.

Консультируют сделку Goldman Sachs и Morgan Stanley. По мнению источников, Deutsche Telekom, который является крупнейшим акционером T-Mobile, будет стремиться увеличить свою 44%-ю долю в компании.

FT также обращает внимание, что в понедельник SoftBank сообщила, что может продать акции Alibaba на сумму до 11,5 миллиарда долларов.