МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Продажи одной из самых популярных в мире компьютерных игр — Minecraft- превысили отметку в 200 миллионов копий.

Разработчики игры Microsoft сообщили о рекорде в рамках празднования 11-летия студии Mojang. Напомним, что компания была основана 17 мая 2009 года.

В Minecraft каждый месяц играют порядка 126 млн геймеров.

Отмечается, что на популярность проекта также повлияла пандемия коронавируса: люди по всему миру оказались заперты в своих домах на режим самоизоляции.

Поясняется, что на 25% выросло число игроков только из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Количество сетевых сессий выросло еще больше: на 40%. В 2016 году число геймеров Minecraft впевысило отметку в 100 млн проданных копий.

Игра Minecraft была презентована в 2011 году.