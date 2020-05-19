МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Honor — дочерняя структура китайской компании Huawei — в рамках конференции Smart Life представила первый в мире планшет с поддержкой сетей 5G и Wi-Fi 6+ — Honor V6.

Также публике был презентован 16-дюймовый ноутбук MagicBook Pro.

Honor V6 помимо революционной для такого типа устройств поддержки сетей 5G и Wi-Fi 6+ обладает еще рядом качественных характеристик.

Планшет оснащен 10,4-дюймовым дисплеем с довольно узкими рамками: он занимает 84% лицевой панели гаджета и имеет разрешение 2К.

Гаджет построен на высокопроизводительном чипсете HiSilicon Kirin 985 и оснащен встроенным 5G-модемом.

Также планшет получил поддержку технологии беспроводной связи Wi-Fi 6+, ширина полосы пропускания составляет 160 МГц.

Honor V6 сможет предложить своим пользователям продвинутые мультимедийные возможности из-за четырех мощных динамиков и фирменной системе звучания Histen 6.1 3D, разработанной специалистами Huawei.

Планшет оснащен фронтальной 8-Мп камерой, а также основным 13-Мп модулем.

Батарея планшета емкостью 7250 мА·ч, для подзарядки используется разъем USB Type-C, поддерживает быструю зарядку в 22,5 Вт.

В комплекте с планшетом поставляется стилус Magic Pencil. Новый стилус способен распознавать 4096 уровней силы нажатия пользователя. Дополнительно можно будет купить Bluetooth-клавиатура.

Компания Huawei обещает назвать дату старта продаж и ценники на новый планшет Honor V6 13 июня.