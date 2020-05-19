ЛОНДОН, 19 мая — ПРАЙМ. Данные около 9 миллионов клиентов британского лоукостера EasyJet были похищены хакерами в результате кибератаки, сообщила авиакомпания во вторник.

"Наше расследование показало, что был получен доступ к электронным адресам и сведениям о поездках примерно 9 миллионов клиентов", — говорится в релизе.

Также хакеры похитили данные о банковских картах 2208 клиентов.

"С пострадавшими клиентами свяжутся в ближайшие дни. Если с вами не связались, ваша информация не была открыта", — отмечается в сообщении EasyJet.

Авиакомпания намерена за неделю связаться со всеми клиентами, данные о чьих картах попали к злоумышленникам.

"Нет никаких доказательств того, что какая-либо личная информация любого характера использовалась неправомерно", — добавили в авиакомпании.

EasyJet рекомендует клиентам сохранять бдительность при получении каких-либо нежелательных сообщений, а также сообщений, исходящих от EasyJet или EasyJet Holidays.

"Мы очень серьезно относимся к кибербезопасности наших систем и внедряем надежные меры безопасности для защиты личной информации наших клиентов. Однако эта угроза растет, поскольку кибер-атакующие становятся все более изощренными", — заявил глава EasyJet Йохан Лундгрен.

Это не первая атака хакеров на британские авиакомпании. В октябре 2018 года крупнейший британский авиаперевозчик British Airways сообщил, что в результате хакерской атаки были похищены данные банковских карт 244 тысяч клиентов. От действий хакеров могли пострадать еще 185 тысяч клиентов, чьи данные также были похищены.