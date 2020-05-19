МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. "Ростелеком" и Tele2 объединят свои розничные сети в единое юрлицо, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Ростелеком" в середине марта завершил сделку по консолидации 100% сотового оператора Tele2, купив 55% в нем у консорциума инвесторов во главе с ВТБ.

"Одна из наших инициатив, которую мы формализовали буквально на прошлой неделе – мы приняли решение объединить розничные сети "Ростелекома" и Tele2 в одном юридическом лице для того, чтобы проводить единую политику оптимизации. Считаем, что это даст нам хороший результат – и с точки зрения операционных, финансовых результатов, а самое главное – с точки зрения качества нашей работы с клиентами", — сказал Осеевский в ходе телефонной конференции во вторник.

"Думаю, что мы к концу года уже сможем рассказать о том, каких результатов в этом направлении мы добились", — отметил глава "Ростелекома".