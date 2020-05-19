МОСКВА, 19 мая- ПРАЙМ. Мессенджер Viber не получал жалоб пользователей на массовые рассылки на тему пандемии коронавируса (COVID-19), однако компания разрабатывает алгоритм "пожаловаться на сообщение" внутри самого приложения, сообщила РИА Новости директор по глобальному развитию бизнеса Rakuten Viber Анна Знаменская.

Ранее Лига безопасного интернета (ЛБИ) сообщила, что с начала апреля выявила более 6,8 тысячи фейковых сообщений о коронавирусе в крупнейших соцсетях и мессенджерах, всего за этот период организация получила более 16,5 тысячи обращений от граждан в связи с распространением недостоверной информации. Лидерами по распространению фейков, по ее данным, стали мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, а также YouTube, Instagram, Facebook, Twitter и "Вконтакте".

По словам Знаменской, у компании нет доступа к сообщениям и звонкам людей, и ей неизвестно, появляются ли фейковые новости в личных чатах. "К сожалению, в кризисные времена злоумышленники активно используют популярные сервисы, но жалоб на массовые рассылки, связанные с коронавирусом, наша служба поддержки не получала. Тем не менее, мы сейчас разрабатываем алгоритм "пожаловаться на сообщение" внутри самого приложения, чтобы пользователи могли в один клик отправить подозрительный пост на проверку", — рассказала она.

Она напомнила, что все текстовые, видео-, аудиосообщения и звонки в приложении защищены сквозным шифрованием по умолчанию. Ключи для дешифровки хранятся только на устройствах самих пользователей и недоступны сотрудникам компании или третьим лицам. Когда сообщение доставлено адресату, файл уничтожается, и у Viber остается только информация о логах — факте соединения между определенными номерами, подчеркнула Знаменская.

"Мы рекомендуем людям обращать внимание на то, откуда они получают новости. Для борьбы с фейками и дезинформацией о COVID-19 в Viber были созданы сообщества "СтопКоронавирус.рф" и региональных оперштабов по ситуации с коронавирусом. Появился и чат-бот Всемирной организации здравоохранения. Все они верифицированы, а это значит, что именно на информацию из этих источников нужно полагаться", — добавила она.