МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Выбирая товары на AliExpress стоит воздержаться от покупок, стоимость которых из-за падения курса рубля существенно выросла. Также важно не забывать о запрещенных в России товарах для ввоза, например, ручках с возможностью прослушки, рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Самая большая сложность кроется не в самих товарах, а в их цене, так как из-за падения стоимости нефти произошло ослабление курса отечественной валюты, отметил Сигал. "И сам кризис, и вызванная им временная остановка производства сказались на стоимости товаров. Поэтому, заказывая что-то с заграничных сайтов, стоит рассчитывать свою финансовую нагрузку", — сказал он.

По словам эксперта, актуальными при покупке на AliExpress останутся гаджеты, товары для дома, оригинальная сувенирная продукция и бытовые принадлежности, которые также подорожали и в России.

"Кстати, когда в России были введены ограничения по коронавирусу, сайтом заинтересовались люди старше 65 лет, которые не могут сейчас посещать привычные магазины. Пожилые россияне стали приобретать за рубежом товары для спорта, книги, приспособления для создания мини-огорода в квартире или на балконе, тонометры и массажеры, а также бытовую химию", — отметил эксперт.

Для этой категории граждан покупки стали еще удобнее. В ноябре 2019 года AliExpress начал доставлять посылки в супермаркеты "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Получить ее можно в постамате или на кассе, предъявив паспорт и номер заказа.

Сигал отметил, что покупая что-то с зарубежных сайтов, важно помнить, что законодательства стран отличаются, и в России можно получить наказание, приобретая товары со скрытыми следящими устройствами, например, ручки или очки. Кроме них, таможня обратит внимание и на неоригинальные товары известных брендов, ножи, огнестрельное оружие. Нарушителей ждет суровое наказание — вплоть до четырех лет лишения свободы.​