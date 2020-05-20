МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило регуляторные меры по поддержке телекоммуникационной отрасли, предложенные Минкомсвязью, в том числе временное снижение требований о хранении трафика по "закону Яровой", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника и представителей двух телекоммуникационных компаний.

Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Это требует от операторов существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценивал их в 50 миллиардов рублей за пять лет, "Вымпелком" — в 45 миллиардов, "Мегафон" — в 40 миллиардов рублей.

В число мер, одобренных кабмином, также вошли удаленная идентификация абонентов посредством Единой биометрической системы (ЕБС) для оформления контрактов с операторами и упрощение процедуры ввоза радиоэлектронного оборудования.

При этом, по данным издания, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отклонил такие предложения по поддержке телекоммуникационной отрасли, как перенос срока уплаты налогов на доходы сотрудников, арендные каникулы и снижение платы за радиочастотный спектр в три раза до конца 2020 года.

Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев ранее направил премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко предложения о поддержке отрасли, которые частично соответствовали инициативам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выдвинутым в середине апреля, отмечает издание.