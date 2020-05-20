МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Сбербанк, розничная сеть "Азбука Вкуса" и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, совершая покупки в котором клиентам банка не нужно будет стоять в очереди на кассе, достаточно будет взять товар и выйти из магазина, а сумма покупок автоматически спишется с карты, сообщили РИА Новости в кредитной организации.

"Сбербанк, розничная сеть "Азбука Вкуса" и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, оснащенный системой компьютерного зрения. Для совершения покупок в таком магазине достаточно на входе в зону Take&Go отсканировать QR-код из мобильного приложения от Сбербанка, взять с полок нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически", — рассказали в банке.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, покупателю необходимо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка и зарегистрироваться в нем, привязав к своему аккаунту банковскую карту Visa для оплаты покупок и e-mail, на который будут приходить чеки.

Сервис начинает действовать, как только сканер турникета считывает QR-код клиента на входе в зону Take&Go, пояснили в банке. Интеллектуальная система наблюдения непрерывно отслеживает количество и ассортимент товаров на полках, чтобы безошибочно собрать в виртуальную корзину продукты, которые выбрал покупатель. Если человек взял продукт, но передумал и вернул его на место — товар тут же будет удален из виртуальной корзины.

Как только клиент выходит из магазина, мобильное приложение Take&Go Сбербанка автоматически осуществляет списание. После прохождения оплаты покупатель получает push-уведомление на телефон и чек по электронной почте. "В результате — отсутствие очередей, кассиров и касс самообслуживания, а следовательно — экономия времени для посетителей и затрат на персонал для магазина", — заключили в кредитной организации.

Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова уверена, что данная технология уже в ближайшей перспективе может стать распространенным способом совершения покупок в супермаркетах, к которому россияне привыкнут так же быстро, как, в свое время, к безналичной оплате.