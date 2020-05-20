МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ разработала законопроект, который предполагает перевод уведомлений от государственных и муниципальных органов власти в электронный формат. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроект призван упростить, ускорить и перевести в современный электронный формат взаимодействие органов власти с гражданами и организациями. Проект предусматривает возможность получения всех уведомлений через Единый портал госуслуг или через мобильное приложение госуслуг", — уточняет ведомство.

Порядок направления таких уведомлений, юридически значимых сообщений и документов будет определен постановлением правительства РФ. При этом у граждан и организаций будет право отказаться от получения уведомлений в электронной форме и получать их в почтовых отправлениях на бумажном носителе либо иным способом, установленным в нормативных правовых актах.

В ведомстве считают, что электронный формат имеет особую актуальность в условиях действующих ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Предлагаемые изменения позволят организовать удобное бесконтактное юридически значимое взаимодействие между органами власти, гражданами и организациями.

По данным Минкомсвязи РФ, в 2019 году госорганы направили гражданам почти 600 миллионов бумажных уведомлений о штрафах, пени и прочих. Бюджету страны такой объем обходится в 22 миллиарда рублей в год.