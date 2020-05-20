МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Mastercard назначила на должность президента европейского подразделения Марка Барнетта, ранее занимавшего пост главы Mastercard в Великобритании, Северной Ирландии и Прибалтике, сообщила пресс-служба компании в России.

Как отмечается, Барнетт будет отвечать за стратегию компании и развитие всех аспектов бизнеса Mastercard в регионе, включающем 53 страны и насчитывающем более 950 миллионов держателей карт, которым Mastercard предоставляет услуги совместно с партнерами — розничными компаниями, финансовыми институтами и предприятиями. В новой должности Барнетт будет напрямую подчиняться Жильберто Калдарту, президенту Mastercard по международным рынкам, и с 1 июня войдет в комитет управления компании.

Ранее Барнетт занимал пост главы Mastercard в Великобритании, Северной Ирландии и Прибалтике. Он начал работать в компании в 2003 году и занимал различные должности, включая управление консалтинговым бизнесом в Европе, а затем и во всем мире. Барнетт имеет более чем 20-летний опыт работы в области розничных банковских услуг и платежей.

Сообщается также, что Барнетт сменит на должности нынешнего президента Mastercard в Европе Хавьера Переса, который уходит в отставку в конце года. Перес занимал эту позицию в течение 15 лет.

"Россия играет важную роль в непрерывном развитии бизнеса Mastercard в Европе. Она входит в регион быстрорастущих европейских рынков, объединяющий 12 стран, который вносит свой ощутимый вклад в успешное продвижение компании. Mastercard первой принесла на российский рынок целый ряд инноваций, среди которых — технология бесконтактной оплаты, токенизация, платежи с помощью смартфонов и устройств с поддержкой NFC (бесконтактной оплаты — ред.) и многое другое", — говорится в сообщении компании.