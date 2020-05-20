МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Известный эксперт в области "яблочной индустрии", ведущий Front Page Tech Джон Проссер раскрыл несколько подробностей запланированных к выходу новых очков Apple Glass. По мнению Проссера, Apple устроит презентацию новинки не просто в этом году, а уже в самое ближайшее время.

Компания разрабатывает очки дополненной реальности. Маркетинговое название новинки Apple Glass, именно под ним она появится на рынке.

Стартовая цена составит $499.

Гаджет будет поддерживать линзы для коррекции зрения, но они будут приобретаться по рецепту и за дополнительную плату.

Обе установленные в устройстве линзы будут иметь дисплеи, при их помощи очками можно будет управлять при помощи жестов.

Очки нельзя будет использовать самостоятельно: они разрабатываются с прицелом на работу в связке с iPhone. также создавались первые часы компании — Apple Watch.

Изначально американская компания планировала представить новые очки на своем осеннем мероприятии, вместе с запуском iPhone 2020 под знаменитую фразу "One More Thing", которую произносит основатель компании Стив Джобс. Но из-за пандемии коронавируса презентацию пришлось отодвинуть, теперь в планах стоит март следующего 2021 года. Однако Проссер утверждает, что это произойдет намного раньше: он уже видел это устройство, и оно "чертовски красивое".

В продажу Apple собирается выпустить очки в конце 2021 года или в начале 2022 года.