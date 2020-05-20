МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. ВТБ предупреждает о мошенниках, которые под видом предложений о работе убеждают установить программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону, чтобы похитить деньги через банковские приложения.

"Специалисты ВТБ выявили вид мошенничества, при котором злоумышленники размещают объявления о вакансиях, например, тестировщика мобильных приложений для кандидатов без опыта работы, и в процессе якобы "тестирования" кандидата просят установить как бы "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону. Целью удаленного доступа к устройству является получение средств клиента через банковские приложения", — сообщила пресс-служба кредитной организации в среду.

Мошенники в объявлениях указывают, что опыт работы не требуется, необходим только телефон. Злоумышленники с помощью удаленного доступа могут попасть в личный кабинет клиента и снять денежные средства, подтверждая это кодами из смс или push, которые также видны через программы удаленного доступа на телефоне клиента, поясняет пресс-служба.

"Данный вид мошенничества является одним из вариантов социальной инженерии, на которую приходится наибольшая доля попыток злоумышленников получить доступ к средствам граждан", — указывают в банке.

ВТБ напоминает, что сотрудники службы безопасности кредитных организаций не связываются с клиентом самостоятельно, не используют программы удаленного доступа для решения вопроса со списаниями или разблокировкой.

"ВТБ для защиты от мошенников рекомендует клиентам устанавливать приложение ВТБ-онлайн из официальных маркетов, регулярно проверять смартфон антивирусом. Также ВТБ напоминает, что для предотвращения мошенничества, связанного с социальной инженерией, клиентам достаточно соблюдать простое правило — ни при каких обстоятельствах не разглашать данные карты и код подтверждения операций", — говорится в сообщении.