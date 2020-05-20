МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Оценка стоимости компании ByteDance — владельца популярной соцсети TikTok — превысила 100 миллиардов долларов по итогам недавних частных сделок с ее акциями, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Недавно акции самого ценного стартапа в мире были перепроданы по цене, которая говорит о том, что его оценка выросла более чем на 33% с примерно 75 миллиардов долларов два года назад", — сказали источники. При этом один из них добавил, что в некоторых из этих сделок китайскую компанию оценивали максимум в 140 миллиардов долларов.

"Сделки являются частными и могут не полностью отражать ожидания более широкого круга инвесторов", — добавляет агентство.

TikTok — популярная соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Принадлежит китайской компании ByteDance.