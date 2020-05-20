МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Стоимость акций социальной сети Facebook в среду достигла исторического рекорда после объявления о запуске сервиса онлайн-торговли Facebook Shops, а также на фоне общего ралли американских фондовых рынков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.18 мск цена акций Facebook растёт на 5,63%, до 229,1 доллара, а ранее в среду показатель достиг 230,75 доллара, что стало рекордным уровнем. Предыдущий максимум составлял около 224 долларов и был установлен в конце января.

Накануне компания объявила, что запускает сервис онлайн-торговли Facebook Shops, который призван оказать поддержку малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. А ещё ранее Facebook объявила о запуске сервиса групповой видеосвязи Messenger Rooms. Компания пояснила, что в нынешних условиях люди предпочитают использовать видеочаты для общения.

Удорожание акций Facebook происходит на фоне фронтального роста американских фондовых рынков. Основные фондовые индексы США поднимаются сейчас на 1,3-1,8% из-за ожиданий трейдерами восстановления экономики на фоне принимаемых мер поддержки, а также ослабления карантина.

Соцсеть Facebook была основана Марком Цукербергом, тогда ещё 19-летним американским студентом, в феврале 2004 года. Штаб-квартира компании расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.