МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Незаконные сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) в РФ могут повлечь административную и уголовную ответственность, следует из пакета законопроектов, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO и майнинга в России пока не определен. В марте 2018 года в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока приняты лишь два из них – изменения в Гражданский кодекс в части цифровых прав, а также закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ. Третий законопроект на данный момент прошел лишь первое чтение.

Ко второму чтению подготовлен обновленный пакет законопроектов о ЦФА, который предполагает, в частности, внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. Комитет Госдумы по финансовому рынку направил пакет документов на рассмотрение в Минэкономразвития РФ. Ведомство, в свою очередь, попросило АНО "Цифровая экономика" и фонд "Сколково" представить к 27 мая свою позицию по законопроектам.

Согласно законопроектам, за незаконные сделки с ЦФА для физлиц предлагается ввести административный штраф в размере от 50 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до года, а для юрлиц — от 200 тысяч до 2 миллионов рублей.

При этом если аналогичные действия привели к "причинению крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере", то предлагается установить уголовное наказание: штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо в размере дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере дохода за период до одного года.

За особо крупный ущерб или извлечение особо крупного дохода предлагается наказывать принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период до пяти лет.

В самом проекте закона о ЦФА по-прежнему отсутствуют понятия криптовалюта, токен и блокчейн. Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале (аналог токенов). Цифровая валюта — совокупность электронных данных, используемых в информационных системах и предлагаемых в качестве средства платежа; при этом она не является международной, иностранной или российской официальной денежной единицей.

Выпуском токенов смогут заниматься индивидуальные предприниматели и юрлица, в том числе иностранные, внутри определенной информационной системы. Операторы таких систем должны быть включены в специальный реестр ЦБ РФ.