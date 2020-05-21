МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает установить дополнительные требования к удостоверяющим центрам (УЦ), выдающим квалифицированную электронную подпись. Проект соответствующего постановления правительства имеется в распоряжении РИА Новости.

Как следует из документа, выдавать квалифицированную электронную подпись смогут крупные российские банки, а также "Почта России", прокомментировал вице-президент, старший аналитик международного рейтингового агентства Moody's Петр Паклин.

Проект постановления направлен от лица первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко в Минкомсвязь, ФНС, ФСБ и АНО "Цифровая экономика". Постановление должно вступить в силу 1 июля 2020 года.

Согласно документу, удостоверяющий центр является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с ФЗ "О противодействии отмыванию доходов". При этом он должен иметь филиалы, представительства или структурные подразделения на территории не менее 60% регионов РФ.

"По нашему мнению, под предложенное описание Минфина подпадают многие системно значимые банки, некоторые крупные банки с разветвленной филиальной сетью (например, Совкомбанк), а также "Почта России", — сказал РИА Новости Паклин.

Помимо этого, согласно проекту, УЦ не должен находится в процессе реорганизации или ликвидации. Также у него не должно быть задолженностей по уплате налогов, сборов, штрафов и т.д.

В декабре 2019 года вступил в силу закон, направленный на совершенствование регулирования в сфере электронной подписи (ЭП) и ужесточение требований к удостоверяющим центрам. Закон устанавливает требования к порядку аккредитации и деятельности УЦ. Максимальный срок аккредитации составляет три года. Решение об аккредитации УЦ принимает правительственная комиссия в порядке, утвержденном правительством РФ; не менее 30% членов этой комиссии должны быть представителями АНО "Цифровая экономика".

Закон обязывает УЦ иметь минимальный капитал в размере не менее 1 миллиарда рублей, либо 500 миллионов при наличии не менее чем в 75% регионов одного или более филиала либо представительства. При этом минимальный размер финансового обеспечения УЦ увеличен с 30 до 100 миллионов рублей, максимальный – со 100 до 200 миллионов, а для хранения ключа ЭП он составит 200 и 300 миллионов соответственно.