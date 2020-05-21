МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский стартап — разработчик платформы для онлайн-торговли Ecwid — привлек 42 миллиона долларов от фондов Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital, говорится в сообщении компании.

"Ecwid объявила о закрытии третьего раунда финансирования в размере 42 миллионов долларов от фондов Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital… Привлеченные средства будут частично направлены на выкуп акций у ранних инвесторов, включая фонды Runa Capital и iTech Capital, а также на двукратное расширение команды для продолжения роста компании на международной арене", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, к совету директоров Ecwid присоединились сооснователь и управляющий партнер PeakSpan Capital Фил Дур, а также управляющий директор и глава Morgan Stanley Expansion Capital Пит Чанг.

Компания Ecwid была основана в 2009 году. Она разработала платформу с набором инструментов для электронной коммерции, включая доступ к ключевым торговым площадкам Amazon и Google, а также возможность рекламировать и продавать свои товары в Instagram и Facebook.

Фонд Morgan Stanley Expansion Capital специализируется на инвестициях в сфере технологий, здравоохранения, онлайн-СМИ, потребительского сектора и других отраслей.