МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Россияне на самоизоляции стали больше пользоваться интернетом со стационарных компьютеров и ноутбуков – в апреле время использования интернета на десктопе по сравнению с мартом и февралем выросло на 12% — до 111 минут в день, показало исследование Mediascope.

"Во время самоизоляции россияне стали проводить больше времени в интернете на компьютерах и ноутбуках. В апреле 2020 года время использования интернета на десктопе среди всех жителей страны старше 12 лет по сравнению с мартом и февралем выросло на 12% — до 111 минут в день. Сильнее всего время в интернете, проведенное на десктопных устройствах, увеличилось в самой молодой группе пользователей (12-24 лет) – на 23%", — говорится в сообщении Mediascope по результатам исследования.

Кроме того, увеличился охват десктопа — количество человек, которые находятся в это время за компьютером, сильнее всего — в период с 10:00 до 17:00. "Охват и время, проведенное в интернете на десктопе, выросли, вероятно, из-за перехода россиян на удаленную работу из дома", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в марте и апреле 2020 на фоне самоизоляции изменились тематические предпочтения российских пользователей интернета на компьютерах и ноутбуках. В частности, на 18% выросла десктопная аудитория новостных и образовательных ресурсов (включая словари, справочники, энциклопедии), ресурсов, посвященных финансам и законодательству (на 22%), а также здоровью и детям (на 10%). При этом, на 25% сократилась аудитория ресурсов, связанных с путешествиями, на 17% — с работой, недвижимостью (на 9%) и спортом (на 6%).

Как отмечается в сообщении, в период самоизоляции аудитория продуктовых розничных сетей и ресторанов увеличилась на 39%, аптек – на 10%. Также увеличилась аудитория развлечений на десктопе. Так, аудитория онлайн-кинотеатров выросла на 7%, видео-ресурсов – на 2%, развлекательных ресурсов – на 5%, книг – на 24%, на 5% — гидов, путеводителей и афиш.

На фоне пандемии коронавируса в РФ с 30 марта по 12 мая был объявлен режим нерабочих дней. Самоизоляция и другие ограничения действуют в ряде регионов по 31 мая.