МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Китайская Huawei, американская Intel и немецкая SAP займутся разработкой инновационных решений в области "интеллектуальных вычислений" (с использованием методов и систем искусственного интеллекта), говорится в сообщении китайской компании.

"Huawei, Intel и SAP вместе работают над разработкой инновационных решений в области интеллектуальных вычислений", — сообщается в релизе.

Согласно сообщению, разработка и внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект, облачные и интеллектуальные вычисления, набирает обороты во всем мире, однако одной компании из сферы информационно-коммуникационных технологий не под силу справиться со всеми задачами.

"Поскольку сотрудничество очень важно для продвижения инноваций, технологические компании должны расширять стратегические партнерства, которое обеспечит успешную и устойчивую цифровую трансформацию не только для клиентов, но и для самих компаний", — поясняется там же.

Huawei – один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования. На российском рынке пользовательских устройств занимает одну из лидирующих позиций. По данным аналитической компании IDC, в первом квартале Huawei стала лидером по поставкам смартфонов в Россию, ее доля на этом рынке составила 40%. При этом на долю смартфонов под брендом Huawei пришлось 10% всех поставок, а на бренд Honor, также принадлежащий компании, — 30%.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. SAP — немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе. Компания занимается разработкой автоматизированных систем управления. Она представлена на российском рынке с 1992 года.