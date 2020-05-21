МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Злоумышленники в 2019 году активно использовали имена популярных диджеев для распространения вредоносных программ, в частности троянцев, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

"Под видом треков, написанных известными диджеями, злоумышленники распространяют нежелательное и вредоносное ПО. Самыми популярными у злоумышленников в 2019 году оказались Дэвид Гетта, Алан Уокер, DJ Snake, Келвин Харрис и Мартин Гаррикс — имена именно этих диджеев фигурировали чаще других", — говорится в документе.

Под видом танцевальных треков распространялись установщики нежелательного софта, рекламное ПО, а также различные семейства троянцев и майнеров. "Примерно каждый пятый подобный файл (22%) представлял собой образец одного из семейств класса not-a-virus:Downloader. Такие программы навязчиво предлагают пользователям установить сторонний нежелательный софт ещё до того, как человек получает доступ к нужному ему файлу. Около 13% файлов относились к категории рекламных установщиков, которые скрытно могут скачать и инсталлировать в систему вредоносное или рекламное ПО", — отмечается в документе.

"Злоумышленники следят за всеми трендами, в том числе музыкальными, и используют их в своих интересах. Если на устройстве пользователя вместо любимого трека окажется вредоносная программа или рекламный софт, он рискует лишиться ценных файлов или нарушить свою приватность, поэтому мы советуем скачивать файлы только из надёжных источников", — прокомментировал антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Антон Иванов.

Эксперты советуют пользователям проверять даты официальных релизов и не скачивать альбомы или песни до официального релиза, обращать внимание на то, как правильно пишутся названия композиций, скачивать аудиофайлы только с проверенных официальных сервисов с хорошей репутацией, а также использовать для всесторонней защиты от киберугроз надёжное защитное решение.