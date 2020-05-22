МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения по поводу его вреда среди ученых нет. Тем не менее, на всякий случай стоит сократить количество звонков, чтобы по минимуму держать его у головы, считает сотрудник Института проблем химической физики РАН, кандидат технических наук Светлана Афанасьева.

"Любой прибор при работе излучает электромагнитное излучение, в том числе и ваш смартфон. При больших дозах его воздействие приводит к тому, что молекулы организма начинают быстрее колебаться и нагреваться. Но излучение от смартфона настолько мало, что повысить температуру тела человека оно не может", — рассказала она.

Тем не менее, некоторые исследователи, например, Американское онкологическое общество, полагают, что излучение от телефона может увеличить риск возникновения рака мозга. "Но мнения ученых по этому вопросу до сих пор расходятся. Поэтому, например, в отчете ВОЗ за 2011 год электромагнитное излучение на радиочастотах, включая сотовую связь, отнесено к классу 2B, то есть агентам, возможно канцерогенным для человека. Однако в эту же категорию входят, например, алоэ вера и маринованные овощи", — объяснил эксперт.

По мнению Афанасьевой, в качестве профилактической меры все же стоит по возможности сократить время использования мобильного, а именно звонков, чтобы телефон меньше находился возле головы.

"Чтобы контролировать уровень излучения телефонов, устанавливают норму. Например, в США излучение смартфона не должно превышать 1,6 Вт/кг. А в России, согласно нормам СаНПиН, допустимое излучение не должно превышать 10 мкВт/кв. см. Узнать уровень излучения своего смартфона можно, заглянув в инструкцию, или на сайте производителя", — отметила Афанасьева.

Эксперты независимых лабораторий регулярно измеряют излучение популярных моделей смартфонов и публикуют свои рейтинги. В прошлом году, по данным немецкой компании Statista, рекорд по излучению установил Xiaomi Mi A1 — 1,75 Вт/кг. Следующую строчку занял китайский OnePlus 5T, на третьем месте — Xiaomi Mi Max 3.

В конце 2019 года на Apple и Samsung подали в суд за превышение норм электромагнитного излучения. В независимой лаборатории, аккредитованной Федеральной комиссией США по связи, выяснили, что на двухмиллиметровом расстоянии излучение iPhone 8 и Samsung Galaxy S8 почти вдвое превышает максимальный лимит.