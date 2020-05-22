МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Новые игровые консоли компании Sony — PlayStation 5 — будут в сто раз быстрее своих предшественников (PS4), заявил в ходе корпоративного собрания японской компании исполнительный директор Кенитиро Есида.

Он пообещал геймерам "конкунрентоспособную линейку игр PS5".

Игры для новой консоли компания сделает не только выше разрешением, но и более скоростными, что обеспечит лучший эффект погружения в процесс, заявил Есида.

С помощью специально созданного высокоскоростного SSD компания планирует реализовать скорость обработки игровых данных, которая будет примерно в 100 раз выше, чем у PS4.

Sony также заверяет, что запуск PS5 все еще намечен на текущей 2020 год, его не планируют сдвигать из-за пандемии.

При этом все еще не раскрывается информация, которая больше всего волнует геймеров: цена новой консоли.