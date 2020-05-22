МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Американская компания Apple выпустила обновление для своих телефонов, которое позволяет разблокировать устройство, не снимая маску с лица пользователя.

Теперь пользователи смогут активизировать смартфон при помощи пароля, не дожидаясь попытки повторить неудачный трюк с Face ID из-за маски на лице.

Напомним, что из-за ситуации с распространением коронавируса, власти многих стран по всему миру ввели обязательное ношение на улице или в общественных местах медицинских масок с целью снижения вероятности заражения.

Как пишет The Verge, в обновлении iOS 13.5 установлена функция, которая существенно облегчает разблокировку смартфона по Face ID, если пользователь находится в медицинской маске.

Теперь владелец iPhone, который носит маску, для активации телефона должен провести пальцем вверх из нижней части экрана, после этого надо вести пароль.

В предыдущих версиях iOS пользователям нужно было ждать, пока гаджет предложит разблокировку паролем после того, как Face ID по распознаванию лица не мог провести активацию.

Еще одно обновление iOS 13.5, связанное с коронавирусом, это интерфейс для отслеживания заболевших COVID-19. Здесь можно использовать приложения от органов здравоохранения. В случае заражения вирусом — можно отметиться, и тогда контактировавшие с пользователем люди тоже получат соответствующее уведомление. Впрочем, эта функция в ближайшее время может быть встроена непосредственно в iOS, а не в сторонних приложениях.