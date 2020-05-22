МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Количество регистраций доменных имен в зонах.RU и.РФ, имеющих смысловую привязку к коронавирусу и мерам противодействия ему в России, выросло за неделю с 13 по 19 мая на 4,2% — до 4,138 тысячи, говорится в сообщении Координационного центра доменов.RU/.РФ (КЦ, администратор национальных доменов верхнего уровня.RU и.РФ).

"За неделю с момента последнего мониторинга в зоне.RU появилось 129 "коронавирусных" доменов, в.РФ – 38. Общий прирост составил 167 доменных имен, что немного выше показателей, зафиксированных на второй неделе мая (7-13 мая): тогда в.RU и.РФ было зарегистрировано 119 "коронадоменов". Более низкие значения, вероятно, связаны с праздничными днями, регистрационная активность в которые традиционно ниже", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что за весь период наблюдения (с января по май 2020 года) в список доменов, содержащих слова "сorona", "covid", "pandemia", "gosuslugi", "корона", "ковид", "пандемия", "госуслуги" и другие, было добавлено 3371 доменное имя в.RU и 767 в.РФ; в общей сложности в российских национальных доменах насчитывается 4138 "коронадоменов".

В сообщении напоминается, что КЦ регулярно проводит мониторинг национальных доменных зон, чтобы выявить потенциально опасные регистрации и с помощью института компетентных организаций и проекта "Нетоскоп" снизить возможный вред от них. Так, "Лаборатория Касперского", являющаяся компетентной организацией и участвующая в проекте "Нетоскоп", уже установила в своих продуктах флаг "угроза потери данных" для 1855 "коронавирусных" доменов (1557 в.RU и 298 в.РФ), а также для двух доменов в.РФ, связанных с темой выплат. С момента предыдущей проверки количество доменов с "флагом" увеличилось на 9.