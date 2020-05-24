МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Если вы столкнулись с кибератакой, нужно сразу отключить телефон от всех сетей и затем постараться определить, каким образом действовали хакеры, рассказал агентству "Прайм" директор и партнер компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"Сейчас более 25% хакерских атак приходится на мобильные телефоны и смартфоны. Чаще всего атаки маскируются под рекламные объявления, SMS, MMS или электронные письма. Цель атак – вынудить владельца заплатить или получить доступ к персональной информации", — пояснил он.

"Если пользователь понял, что его телефон взломан, подвергся атаке, нужно сразу отключить телефон от всех сетей (Wi-fi, мобильные сети, Bluetooth). Затем нужно определить, каким образом злоумышленники получили доступ к телефону. Если через мобильные приложения, их стоит удалить, если при помощи вируса — просканировать телефон антивирусной программой и удалить его. Если через сеть – удалить файлы, которые хакеры смогли получить, и больше этой сетью не пользоваться. Если были взломаны личные кабинеты приложений или социальных сетей, нужно сменить все пароли в кабинетах", — сказал Мясоедов.

По словам эксперта, можно такие атаки предотвратить. Для этого нужно, в первую очередь, устанавливать сложные пароли, не связанные с днем рождения или известной личной датой, использовать менеджер паролей. Стоит постоянно обновлять операционную систему при выпуске новой версии, так как там содержатся инструменты, обеспечивающие безопасность смартфона. Не нужно устанавливать приложения из неизвестных источников и скачивать бесплатные версии — лучше использовать Google Play или App Store. Таким образом риски заражения будут значительно снижены, уверен Мясоедов.

Кроме того, злоумышленники в 2019 году активно использовали имена популярных диджеев для распространения вредоносных программ, в частности троянцев, выяснили в исследовании "Лаборатории Касперского". Их распространяли под видом треков Дэвида Гетта, Алана Уокера и других. Злоумышленники следят за всеми трендами, в том числе музыкальными, и используют их в своих интересах, уверены исследователи.

"Поэтому по-прежнему остается актуальной рекомендация не открывать письма электронной почты из неизвестных источников, не открывать вложения, не реагировать на сообщения о победе в конкурсе или выигрыше в лотерею. Кроме того, стоит отключить автоматическую загрузку MMS-сообщений. И вообще, желательно не хранить важную информацию (о банковском счете, переводах, крупных приобретениях, номерах карт и т.д.) в памяти электронных устройств", — добавил эксперт.

В четверг, 21 мая, хакеры анонсировали программу, позволяющую взломать любой айфон. Для этого они будут использовать уязвимость, обнаруженную в последней версии операционной системы iOS, позволяющей разблокировать телефон в маске.