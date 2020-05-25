МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Историю просмотров можно легко удалить в настройках браузера, гораздо сложнее очистить свой цифровой след, рассказал агентству "Прайм" заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

Чтобы очистить историю просмотров в браузере достаточно в настройках выбрать пункт "Очистить историю" и определить период, за который ее нужно удалить. Тем не менее, это только первый шаг в сторону цифровой безопасности.

"История просмотров сайтов в интернете представляет собой лишь малую долю уникального цифрового следа, который генерирует каждый пользователь интернета. Цифровой след включает также IP-адреса, с которых осуществляется доступ в сеть, технические параметры оборудования и программного обеспечения (например, операционной системы и браузера), которые для этого используются, историю поисковых запросов на различных сайтах, авторизацию в почтовых системах и социальных сетях и многое другое", — добавил эксперт.

"Очистить историю просмотров, сохраненную на компьютере пользователя, очень легко нажатием одной кнопки. Избавиться от сформированного за годы цифрового следа, постоянно обновляемого и анализируемого огромным количеством программных продуктов, напротив, невероятно сложно. Цифровой след большей частью не хранится на устройстве пользователя, поэтому удалить его обычный пользователь не может в принципе. Это задача уровня международных корпораций, занимающихся агрегацией больших данных о пользователях интернета", — резюмировал эксперт.

Большинство россиян не хотят афишировать в сети свои местонахождение, информацию о болезнях, историю покупок и поисковых запросов, такой вывод делается в исследовании компании "Лаборатория Касперского". По мнению экспертов, пользователи всё сильнее заботятся о сохранности своих личных данных. Вопросы приватности выходят на первый план, но базовые навыки безопасности освоили ещё далеко не все.