Сервис для поиска бизнес-партнеров запустили в Москве
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В Москве начал работу сервис инновационного кластера для поиска партнеров по бизнесу, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
На платформе i.moscow можно найти бизнес-партнера. Искусственный интеллект проведет анализ подходящего партнера на основании контекстного значения поисковых запросов.
Как пояснила Сергунина, "функционал платформы постоянно улучшается, чтобы участники кластера могли быстро найти необходимые инструменты для развития и решения своих задач".
К настоящему времени к Московскому инновационному кластеру присоединились более 2500 организаций: стартапы, корпорации, промышленные предприятия, образовательные и научные учреждения.
Участники кластера получили доступ более чем к 200 мерам поддержки города.
В свою очередь глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что на платформе был внедрен специальный семантический поиск, который позволяет бизнесу искать и находить партнеров.
Перечень релевантных результатов поиска формируется при помощи навигатора, который доступен в разделе "Меры поддержки". Пользователю нужно ответить на три вопроса, после чего появится возможность получения уведомлений об изменениях в данном разделе.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200525/831506798.html