МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В Москве начал работу сервис инновационного кластера для поиска партнеров по бизнесу, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

На платформе i.moscow можно найти бизнес-партнера. Искусственный интеллект проведет анализ подходящего партнера на основании контекстного значения поисковых запросов.

Как пояснила Сергунина, "функционал платформы постоянно улучшается, чтобы участники кластера могли быстро найти необходимые инструменты для развития и решения своих задач".

К настоящему времени к Московскому инновационному кластеру присоединились более 2500 организаций: стартапы, корпорации, промышленные предприятия, образовательные и научные учреждения.

Участники кластера получили доступ более чем к 200 мерам поддержки города.

В свою очередь глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что на платформе был внедрен специальный семантический поиск, который позволяет бизнесу искать и находить партнеров.

Перечень релевантных результатов поиска формируется при помощи навигатора, который доступен в разделе "Меры поддержки". Пользователю нужно ответить на три вопроса, после чего появится возможность получения уведомлений об изменениях в данном разделе.