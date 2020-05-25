МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Бывший заместитель руководителя Роскомнадзора Александр Панков с 18 мая назначен вице-президентом "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") по взаимодействию с органами государственной власти, говорится в сообщении компании.

"В зону ответственности Александра вошла работа с государственными органами, а также вопросы лицензионной деятельности и обеспечение компании радиочастотным ресурсом", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что Панков вошел в команду исполнительного вице-президента по юридической поддержке, взаимодействию с органами государственной власти и комплаенсу Виктора Бирюкова. Михаил Якушев, возглавлявший блок ранее, принял решение покинуть компанию.

Кроме того, бывший директор по развитию цифровых технологий "Северстали" Игорь Бардинцев с 15 мая назначен на должность вице-президента нового подразделения — блока по работе с данными, который находится в прямом подчинении генерального директора. "В зоне ответственности Игоря будет унификация методологии измерения показателей на всех уровнях компании, обеспечение качества данных, управление данными, бизнес-анализ и другие функции", — уточняется в сообщении.

Административным директором с 12 мая назначен Александр Иллис, который имеет более 20 лет опыта управления службами безопасности и административно-хозяйственными подразделениями в таких компаниях, как Sun Interbrew, Schneider Electric, "Энвижн Груп", "ПрофМедиа" и Avon. В функциональные обязанности Иллиса входят организация работы офисов и переговоры с арендодателями, а также развитие рабочего пространства, ориентированного на комфорт и удобство сотрудников. Иллис вошел в команду исполнительного вице-президента по работе с персоналом, организационному развитию и поддержке Ольги Филатовой.

Ранее в "Вымпелкоме" сменился гендиректор – с 6 апреля компанию возглавил Александр Торбахов, который уже руководил оператором в 2009-2010 годах.



