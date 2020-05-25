МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple может выпустить четыре новых модели смартфона iPhone 12, в том числе iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, уже в этом году, пишет издание Business Insider.

"Apple, как ожидается, выпустит в этом году четыре новых модели iPhone, включая две, которые могут получить название iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max", — сообщила газета. Некоторые характеристики, по данным издания, будут доступны для всех новых моделей, например поддержка связи 5G и дисплеи на органических светодиодах (OLED) вместо жидкокристаллических дисплеев (LCD).

Другие характеристики будут доступны только для моделей Pro, сообщает газета. Такие смартфоны будут оснащены, среди прочего, тремя камерами, сканером Lidar, как у нового iPad Pro, а также будут иметь обновленный дизайн.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.