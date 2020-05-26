МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Среди функций смартфонов есть действительно некоторые характеристики и опции, которые нужны далеко не всем — так, если говорить о камере, то предлагаемое сейчас на некоторых моделях видео в 4К используется, скорее, как конкурентное преимущество, рассказал агентству “Прайм” менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Роман Попов.

“Сложно сказать, какие функции смартфонов бесполезны для всех, так как это индивидуально, однако действительно есть некоторые характеристики и опции, которые не нужны большинству людей”, — отметил он.

Например, если говорить о камере, то предлагаемое сейчас на некоторых моделях видео в 4К используется, скорее, как конкурентное преимущество. Однако для обычных пользователей, которые выкладывают контент в соцсети и просматривают ролики с того же телефона, эта опция не нужна — тем более, что соцсети сжимают разрешение до стандартного.

“Есть интересные, но пока не разработанные опции, как дополненная реальность: в теории это звучит интересно, но хороших приложений в этой сфере практически нет. Стоит также отметить предустановленные приложения, которые могут быть не всем необходимы, поэтому после покупки телефона нужно проверить его содержимое и оставить только те программы, которыми вы действительно будете пользоваться. Разнообразная анимация также может быть кому-то ненужной, но это уже область субъективных предпочтений”, — сказал эксперт.

Чтобы не переплачивать за бесполезные опции и приложения, стоит изначально определиться, для каких целей нужен смартфон (например, есть ли какие-то опции, которые нужны на профессиональном уровне).

“Так, некоторые функции камеры (например, макромодуль или замедленная съемка) могут значительно влиять на стоимость телефона, но на практике либо не используются вовсе, либо используются крайне редко. Это касается и телефонов с несколькими камерами – стоит посмотреть их характеристики, чтобы понять, все ли эти камеры вам могут понадобиться”, — добавил Попов.