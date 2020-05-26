МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Смартфоны, удовлетворяющие основным запросам пользователей, можно найти и в ценовой категории "до 10 тысяч рублей", причем это необязательно будет китайский аппарат, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

"Обычно к бюджетным относят смартфоны, чья стоимость не превышает 12-15 тысяч рублей. Однако аппараты, удовлетворяющие основные запросы пользователей, можно найти и в ценовой категории "до 10 тысяч рублей". Так, Samsung Galaxy A10 стоит около 8,5 тысячи рублей, обладает неплохим аккумулятором, картой памяти, но имеет всего одну камеру на 13 Мп — впрочем, ее вполне хватит для фотографий неплохого качества", — сказал он.

Главные недостатки данной модели — отсутствие NFC, быстрой зарядки и сканера отпечатков. Тем, кто хочет получить доступ к подобным “изыскам”, стоит заплатить больше за Samsung Galaxy A20.

Другая бюджетная модель — Realme 5 — стоит немного дороже (около 11 тысяч рублей), но заметно обходит предыдущий смартфон почти по всем параметрам: от размера экрана до выносливости аккумулятора. Довольно мощный аппарат, способный работать в режиме разговора 48 часов, а также обладает 3 Гбайт оперативной памяти, благодаря чему система должна работать плавно, а приложения не будут лагать.

На рынке присутствует огромное количество “китайцев”, однако многие россияне все еще относятся к подобным смартфонам с опаской. Как бы то ни было, заслуживают внимание смартфоны от двух наиболее известных производителей из Китая: Xiaomi и Huawei. Линейка обновляется достаточно быстро, в результате чего появляется возможность приобрести “устаревшие” модели по более приятным ценам, отметил Николаев.

"При этом, в большинстве случаев рядовой пользователя вряд ли заметит разницу в функциональности между моделями 2019 или 2020 годов. Стоит иметь в виду следующие модели: Huawei P Smart, Honor 10 Lite, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Redmi Note 7, Xiaomi Mi A2. В зависимости от своих потребностей: гейминг, работа, фотографии и тд, каждый человек сможет найти подходящее устройство", — уверен он.

Если же финансы позволяют, то можно рассмотреть покупку “флагманов” от этих компаний, например Honor 20, который можно приобрести дешевле 20 тысяч рублей. Он является весьма достойным аппаратом, способным потягаться с топовыми устройствами от Samsung или Apple.

Каждый год требования к устройствам растут, так как потребители хотят получить максимум: несколько камер с высоким разрешением, большой экран, мощный процессор, емкий аккумулятор, NFC, причем все это по максимально низкой цене. В связи с этим растет стоимость не только флагманов, которые уже давно перевалили за 100 тысяч рублей, но и довольно бюджетных устройств, заключил эксперт.