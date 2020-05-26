МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Мобильное приложение с QR-кодом может стать дополнением к бумажному паспорту, его использование повысит защиту персональных данных россиян и будет более удобным, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на брифинге в правительстве РФ.

Ранее Минкомсвязь подготовила проект постановления правительства РФ, которым предлагается провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года эксперимент по использованию специального мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен паспорта при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг.

"Мы считаем, что технология, которая была отработана в рамках цифровых пропусков, позволяет нам рассчитывать на то, что можно запускать мобильное приложение, которое станет дополнением к существующему бумажному паспорту, которое позволит в 9 случаях из 10 этот паспорт не доставать, а использовать вместо него мобильное приложение", — сказал глава Минкомсвязи на брифинге в правительстве.

Он пояснил, что приложение будет работать по аналогии с мобильными приложениями, которые позволяют производить платежи с помощью смартфона. "Так же будет работать наше мобильное приложение "Мобильный идентификатор", когда вы сможете фактически в режиме, как цифровой пропуск работал, в режиме QR-кода предъявить его, допустим, когда вы на проходной находитесь или оформляете пропуск куда-то, вы сможете показать QR-код, его считают, увидят вашу фотографию, увидят ваши данные, сразу эти данные поступят в информационную систему", – рассказал Шадаев.

Он отметил, что процесс обработки данных с бумажного паспорта довольно трудоемкий и не исключает ошибок и получения лишних персональных данных. Использование приложения сделает процесс более удобным и обеспечит сохранность данных, сказал министр. "Это очень удобно как для человека, которому не нужно доставать паспорт – телефон у него обычно в руках, так и для тех, кто должен данные с этого паспорта куда-то ввести и сохранить. Ну и плюс здесь мы ограничиваем объём передаваемых данных. То есть, если я даю паспорт, то обычно его целиком сканируют, и все эти данные хранятся потом в полном объёме. Здесь (в случае с мобильным приложением – ред.) под каждый конкретный случай предоставляется именно тот набор сведений, который нужен второй стороне", — сказал министр.

"Например, если я хочу купить алкоголь, и мне требуется предъявить удостоверение личности, что я по возрасту могу это сделать, то в рамках QR-кода я даю только свою фотографию и возраст, потому что не нужно продавцу знать моё имя и адрес, где я прописан. Так же при получении различных пропусков: я даю только фамилию, имя и свою фотографию. Я считаю, что это ещё даст очень хороший стимул повышению сохранности персональных данных и управлению этими данными. Люди будут себя чувствовать более защищёнными", — заключил он.