МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Дальнейшее распространение персональных данных россиян, оформлявших цифровые пропуска, маловероятно при качественном удалении базы, рассказал РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Ранее глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев сообщил, что персональные данные граждан, которые они вносили при оформлении цифровых пропусков на выход из дома, будут удалены после их отмены.

"Любые оцифрованные данные можно скопировать и передать третьим лицам, это аксиома. Тем не менее, если база действительно будет качественно удалена, то ее восстановление и дальнейшее распространение маловероятно", — считает эксперт.

"У правительства Москвы есть все необходимые ресурсы, в том числе специалисты, чтобы провести этот процесс в соответствии со всеми нормативами безопасности, однако мы не знаем, кто еще имел доступ к этой информации и не ушла она уже, допустим, в архивы ФСБ и иных служб", — добавил он.