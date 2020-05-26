МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Выручка МТС по МСФО в первом квартале 2020 года выросла на 8,9% — до 119,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная OIBDA увеличилась на 1,6% — до 51,5 миллиарда рублей. Операционная прибыль снизилась на 2,2 % — до 26,5 миллиарда рублей.

Капзатраты компании выросли на 21,6%, до 20,2 миллиарда рублей.

Крупнейший российский сотовый оператор МТС скорректировал прогноз финансовых результатов на 2020 год, в том числе, с учетом влияния COVID-19, ожидает сохранения выручки на уровне 2019 года или роста в пределах 3%, а также сохранения стабильного уровня OIBDA или его падения до 2%, говорится в сообщении компании.

В марте МТС прогнозировал рост выручки по МСФО в 2020 году на 3%, показатель OIBDA — на уровне 2019 года, допуская возможность небольшого роста.

"Мы по-прежнему уверены в устойчивости нашего основного бизнеса, но, учитывая введение мер общественной безопасности и ограничения, которые влияют на наш бизнес, особенно в области мобильного роуминга, финансовых услуг и розничной торговли, а также растущую неопределенность в текущей ситуации, мы пересматриваем прогноз на 2020 год", — приводятся в сообщении слова президента МТС Алексея Корни.

"Снижаем прогноз по росту выручки до сохранения выручки на уровне прошлого года или роста в пределах 3%, прогнозируем сохранение стабильного показателя скорректированной OIBDA с тенденцией к снижению до 2%, сохраняем прогноз по объему капитальных затрат в размере около 90 миллиардов рублей", — привел цифры он.