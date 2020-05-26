МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. МТС не планирует пересматривать дивидендную политику в текущем году из-за ситуации с коронавирусом, заявил президент компании Алексей Корня журналистам во вторник.

"Нет, мы не планируем пересмотр дивидендной политики. Политика принимается на три года, и когда мы ее принимаем, мы учитываем потенциальную волатильность и те риски, которые возможны. Поэтому — нет, мы не планируем пересматривать дивидендных обязательств", — сказал Корня.

Согласно дивидендной политике МТС на 2019-2021 годы, целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей за АДР) в течение каждого календарного года, а компания выплачивает дивиденды дважды в год.

По итогам 2018 года МТС выплатила дивиденды в размере 19,98 рубля на акцию (39,96 рубля на АДР) на общую сумму 39,927 миллиарда рублей. За первое полугодие 2019 года компания выплатила дивиденды в размере 8,68 рубля на каждую обыкновенную акцию (17,36 рубля на одну АДР), на общую сумму около 17,346 миллиарда рублей.

Также в 2019 году компания выплатила специальные дивиденды в размере 13,25 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (26,5 рубля на одну АДР) на общую сумму 26,48 миллиарда рублей — по результатам первых девяти месяцев и продажи украинской "дочки" — "ВФ Украина".

Ранее совет директоров компании рекомендовал годовому собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам прошлого года в размере 20,57 рубля на акцию (41,14 рубля на АДР). Общая сумма дивидендных выплат, таким образом, может составить 41,106 миллиарда рублей.