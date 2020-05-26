МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ не поддержала подготовленный депутатами от "Справедливой России" законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram в период особых режимов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Депутаты Госдумы в апреле подготовили законопроект, которым предлагается запретить блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС как информационного ресурса госорганов. Законопроект предлагает дополнить статью 15.4 закона "Об информации" положением, согласно которому решение о блокировке не распространяется "в отношении организаторов распространения информации в сети "Интернет", сервис которых является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации". Парламентарии также направили запрос главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, в котором просили поддержать законопроект.

"Минкомсвязь России рассмотрела предложения депутатов, но не поддержала. Официальный ответ отправлен депутатам", — сказали в пресс-службе Минкомсвязи.

Как говорится в отзыве Минкомсвязи (копия имеется в распоряжении РИА Новости), в законопроекте отсутствуют четкие критерии установления тех интернет-ресурсов, в отношении которых может быть введено исключение в виде запрета блокировки.

"Согласно федеральному закону № 149-ФЗ, решение об ограничении доступа к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети интернет принимается судом. Оператор связи, который исполняет судебное решение, не имеет права в инициативном порядке прекратить реализацию мер по ограничению доступа. Однако законопроект не содержит механизма реализации, определяющего субъекта, уполномоченного на принятие решения о прекращении ограничения доступа, а также порядок преодоления судебного решения по блокировке информационного ресурса организатора распространения информации в сети интернет", — говорится в отзыве.

В нем указывается также, что предлагаемая законопроектом поправка в статью закона "Об информации…" в случае ее принятия может повлечь злоупотребление правом со стороны недобропорядочных организаторов распространения информации в интернете, которые "будут умышленно распространять информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в целях ухода от преследования".

"В связи с изложенным законопроект Минкомсвязью России не поддерживается", — говорится в отзыве.