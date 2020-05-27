МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Без крайней необходимости лучше не оставлять аппарат на зарядке на всю ночь – это может негативно отразиться на его работе. Если же это произошло, лучше включить на смартфоне режим полета, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

"Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30% и уж тем более доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора", — сказал он.

По данным специализированного агентства Battery University, оптимальным является поддержание заряда в диапазоне 30-80%, что увеличит число полных циклов заряда-разряда как минимум вдвое. Отслеживать ситуацию можно при помощи специальных утилит, которые автоматически остановят заряд на указанном пользователем значении.

Однако и это решение может не быть панацеей, если оставлять телефон на ночь, так как нагрузка на элементы питания сохранится. Особенно если учесть, что самые последние модели телефонов заряжаются крайне быстро. По этой причине лучше заряжать телефон перед сном либо сразу же после пробуждения и ставить себе специальные напоминания, советует эксперт.

По его словам, современные смартфоны несут меньший риск здоровью своим владельцам, чем те, которыми мы пользовались еще несколько лет назад. Тогда вместо литий-полимерных аккумуляторов использовались их никель-кадмиевые аналоги. Именно последние чаще приводили к перегреву телефона и к пожароопасной ситуации, если телефон был оставлен на зарядку на всю ночь и к тому же упрятан под подушку. В современных аккумуляторах процесс регулируется микрочипом, что позволяет поддерживать комфортную работу со смартфоном даже при низкой зарядке.

В отношении вреда здоровья человеку, если он находится рядом с оставленным на зарядку телефоном, нет однозначных выводов. Специалисты рекомендуют не допускать подобной ситуации в отношении детей, мозг которых только формируется и может быть восприимчив к электромагнитному излучению. Также находящийся рядом смартфон может повлиять на качество сна для наиболее чувствительных граждан. В целом же однозначного ответа на вред здоровью смартфонов до сих пор не получено. Критики исследований, которые зафиксировали рост числа онкологических заболеваний, считают, что они базируются на данных, когда применялись предыдущие стандарты связи 1G и 2G.

"Также за последние годы в целом возросла чувствительность специализированной аппаратуры для обнаружения заболеваний. К тому же человека окружают более серьезные излучения, исходящие от компьютеров, телевизоров и СВЧ-печей. В то же время для подстраховки перед сном смартфон все же стоит переключать в режим полета, чтобы ограничить излучение сигналов, и не класть его под подушку, а в сознательном состоянии – пользоваться гарнитурой", — заключил Коган.