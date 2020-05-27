МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Компания Google с 6 июля начнет открывать большинство офисов по всему миру, при этом на первом этапе в них будут работать до 10% сотрудников, сообщил глава Google и Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

"Начиная с 6 июля, если позволяют внешние условия, мы начнем открывать больше офисов в большем количестве городов", — написал он в своем блоге на сайте компании.

В первую очередь в офисы вернутся те сотрудники, чье присутствие на рабочем месте необходимо. Планируется, что первое время офисы компании будут заполнены на 10% с дальнейшим увеличением до 30% в сентябре, если позволят условия. Пичаи отмечает, что возвращение в офис будет добровольным до конца года, в то время как компания рекомендует сотрудникам продолжать работу из дома.

Кроме того, Google предоставит каждому работающему из дома сотруднику надбавку в размере 1000 долларов (или эквивалентную сумму в иностранной валюте) на покрытие расходов на необходимое оборудование и офисную мебель.

Как и в большинстве компаний, сотрудники Google перешли на "удаленку", чтобы помочь замедлить распространение нового коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой и почтой Gmail. Она также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.